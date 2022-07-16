Американська діджейка закликала озброїти Україну та спалила портрет путіна на відео

Діджейка Ana B під час сету продемонструвала аудиторії свою позицію. Вона назвала росію країною-терористом і спалила портрет путіна.

Американська музикантка Ana B підтримала Україну під час одного зі своїх діджей-сетів. Відповідне відео опублікували на платформі HÖR Berlin.

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Діджейка підтримала Україну

Ana B (справжнє ім'я – Анастасія Бобровська) під час гри була одягнена в білу майку з написом Arm Ukraine Now, закликаючи допомогти Україні зі зброєю. Згодом вона піднесла до екрана телефон, де було написано – russia is terrorist state (росія – країна-терорист).

Вже наприкінці діджей-сету дівчина взяла портер путіна та спалила його під звуки перехоплень розмов російських солдатів.

Діджей-сет Ana B: дивіться відео онлайн

Світові зірки підтримують Україну – останнє

Британський гурт Coldplay запросив на сцену дітей з України, які виконали пісню Something Just Like This.

Культовий гурт Scorpions підняв український прапор на концерті в Ізраїлі.

Måneskin на концерті в Римі виконали пісню Gasoline, а соліст гурту Даміано Давид зі сцени знову послав путіна та всіх тих, хто не згоден з цією позицією.

, платформа HÖR Berlin підтримує Україну на тлі повномасштабного вторгнення росіян. Майданчик закликає донатити на гуманітарні потреби та надає можливість виступати українським артистам.