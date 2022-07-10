Відомий німецький рок-гурт Scorpions знову підтримав Україну. 9 липня музиканти зіграли концерт у Тель-Авіві, що в Ізраїлі, повідомляє 24 канал.
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Scorpions підтримали Україну
На концерті рокери виконали легендарну пісню Winds of Change, якій забрали слова про москву й замінили їх на Україну. Під час виступу вокаліст побачив фаната з українським прапором. Він взяв його та підняв, показуючи шанувальникам.
Також під час виконання сцена й екран позаду музикантів світились синьо-жовтими кольорами, а поверх був зображений символ пацифістів.
Scorpions підтримали Україну / Фото з твітера Олександра Ткаченка
Scorpions підтримали Україну: дивіться відео
Як Scorpions підтримували Україну
- Колектив змінив слова легендарного хіта Winds of Change. Гурт написав пісню ще у 1990 році, з нагоди розпаду СРСР. Тоді у треці фігурувала москва, а тепер рядки про місто замінили на такі: "А тепер послухай моє серце – воно каже Україна".
- На концерті у Польщі музиканти дали глядачам 50-метрові прапори Польщі та України, а фани розгорнули їх під час виступу. Також Scorpions сказали слова підтримки біженцям з країни.