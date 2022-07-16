Американська музикантка Ana B підтримала Україну під час одного зі своїх діджей-сетів. Відповідне відео опублікували на платформі HÖR Berlin.

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Діджейка підтримала Україну

Ana B (справжнє ім'я – Анастасія Бобровська) під час гри була одягнена в білу майку з написом Arm Ukraine Now, закликаючи допомогти Україні зі зброєю. Згодом вона піднесла до екрана телефон, де було написано – russia is terrorist state (росія – країна-терорист).

Вже наприкінці діджей-сету дівчина взяла портер путіна та спалила його під звуки перехоплень розмов російських солдатів.

Діджей-сет Ana B: дивіться відео онлайн

До слова, платформа HÖR Berlin підтримує Україну на тлі повномасштабного вторгнення росіян. Майданчик закликає донатити на гуманітарні потреби та надає можливість виступати українським артистам.

Світові зірки підтримують Україну – останнє