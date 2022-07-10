Культурний та музичний світ продовжує підтримувати Україну. Днями це довели переможці Євробачення-2021, повідомляє 24 канал.

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Як Måneskin підтримали Україну

Переможці Євробачення-2021 днями дали концерт в Італії, у Римі. Вони традиційно виконали пісню Gasoline, яку написали після початку повномасштабного вторгнення. Згодом соліст гурту Даміано Давид зі сцени знову послав путіна та всіх тих, хто не згоден з цією позицією.

Навіть якщо хтось може розізлитися, нумо кричати: "Fuck putin! Fuck the war!" Йдіть усі, хто проти того, що я зараз сказав!

– викрикнув вокаліст.

Måneskin у Римі підтримали Україну: дивіться відео

Нагадаємо, Даміано Давид виступив з потужною промовою на підтримку України ще на фестивалі Coachella-2022. Тоді він так само послав путіна та жорстоку війну, розв'язану росією.

На концерті була Анджеліна Джолі

На виступі Måneskin уважні фани побачили голлівудську зірку Анджеліну Джолі. Вона спостерігала за концертом разом з донькою Шайло. Як повідомляють ЗМІ, в Італії Джолі знімає фільм.

Джолі з донькою на концерті: