Культурний та музичний світ продовжує підтримувати Україну. Днями це довели переможці Євробачення-2021, повідомляє 24 канал.
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Як Måneskin підтримали Україну
Переможці Євробачення-2021 днями дали концерт в Італії, у Римі. Вони традиційно виконали пісню Gasoline, яку написали після початку повномасштабного вторгнення. Згодом соліст гурту Даміано Давид зі сцени знову послав путіна та всіх тих, хто не згоден з цією позицією.
Навіть якщо хтось може розізлитися, нумо кричати: "Fuck putin! Fuck the war!" Йдіть усі, хто проти того, що я зараз сказав!
– викрикнув вокаліст.
Måneskin у Римі підтримали Україну: дивіться відео
На концерті була Анджеліна Джолі
На виступі Måneskin уважні фани побачили голлівудську зірку Анджеліну Джолі. Вона спостерігала за концертом разом з донькою Шайло. Як повідомляють ЗМІ, в Італії Джолі знімає фільм.
Джолі з донькою на концерті: