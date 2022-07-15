У червні Гаррі Стайлз та Apple запустили нову рекламну кампанію AirPods. Як з'ясувалося, співак погодився на співпрацю, щоб пожертвувати гонорар Україні. Це була його головна умова.

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Реакція Верховної Ради на допомогу Гаррі Стайлза

Світові зірки підтримують Україну. Британський співак Гаррі Стайлз передав свій гонорар за рекламу для Apple на допомогу українцям,

– йдеться в дописі.

Гаррі Стайлз віддав Україні свій гонорар / Фото з телеграм-каналу ВР

Як пише 9to5Mac, кошти пішли в Міжнародний комітет порятунку, який "реагує на найгіршу гуманітарну кризу у світі".

"Дякуємо Гаррі Стайлзу та Apple за вашу щедру пожертву для IRC. Працюючи в більш ніж 40 країнах, ваша підтримка допоможе нам охопити ще більше біженців і нужденних людей у найважчих місцях світу. Велика честь мати вашу підтримку", – відреагували в Міжнародному комітеті порятунку.

Цікаво, що в новій рекламі AirPods звучить нова пісня Гаррі Стайлза Music For a Sushi Restaurant. На відео силует співака, який танцює в білих AirPods 3.

Реклама Гаррі Стайлза для Apple, гонорар за яку пішли на допомогу Україні: дивіться відео онлайн

Гаррі Стайлз не вперше підтримує Україну