Американская музыкант Ana B поддержала Украину во время одного из своих диджей-сетов. Соответствующее видео было опубликовано на платформе HÖR Berlin.

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Диджейка поддержала Украину

Ana B (настоящее имя – Анастасия Бобровская) во время игры была одета в белую майку с надписью Arm Ukraine Now, призывая помочь Украине с оружием. Впоследствии она поднесла к экрану телефон, где было написано russia is terrorist state (россия страна-террорист).

Уже в конце диджей-сета девушка взяла портер путина и сожгла его под звуки перехватов разговоров русских солдат.

Диджей-сет Ana B: смотрите видео онлайн

К слову, платформа HÖR Berlin поддерживает Украину на фоне полномасштабного вторжения россиян. Площадка призывает донатить на гуманитарные нужды и дает возможность выступать украинским артистам.

Мировые звезды поддерживают Украину – последнее