Британський гурт Coldplay в рамках світового туру вражає своєю підтримкою Україні. Нещодавно він виконав пісню гурту "Океану Ельзи" – "Обійми", заспівавши українською, а тепер запросив на сцену дітей з України. Вони виконали пісню Something Just Like This.