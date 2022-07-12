Світовий тур гурту Coldplay мандрує Європою, і 10 липня у Берліні соліст і клавішник Кріс Мартін вкотре продемонстрував солідарність з Україною. На його руці впродовж усього концерту була синьо-жовта пов'язка, а перед однією з композицій він подякував Німеччині за допомогу Україні та запросив дітей.

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Це були учасники дитячого хору Color Music з України з міста Дніпро. Разом з Крісом вони заспівали хіт Coldplay "Something just like this", де їх підтримав увесь стадіон. Ця пісня про те, що розчарована людина просить у своїх близьких бути не обов'язково Супергероями, а щось подібне до цього: щоб можна було поговорити, посумувати за кимось, мати опору в житті.



Соліст гурту Кріс Мартін у Берліні / Фото з інстаграму гурту

"Дякую, що прийшли попри трафік, ковід, проблеми з економікою, попри війну, усе це безумство, що відбувається. Оскільки зараз тут концентрація любові від німців, я подумав, що ми можемо зробити щось інше. Ми зустріли дітей з України. Це дитячий хор. Але спершу я хочу принести свої компліменти німцям, що приймають людей, які опинилися в біді. Німці подають приклад для всього світу. Ми дякуємо вам за допомогу", – заявив виконавець.

Coldplay та дитячий хор Color Music: слухати онлайн

Британський гурт Coldplay також опублікував у своєму інстаграмі 2 кадри з концерту у Берліні – із солістом та українськими дітьми. Музиканти також позначили у дописі сторінку дитячого хору.



Хор дітей Color Music і гурт Coldplay у Берліні / Фото з інстаграму гурту