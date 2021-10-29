Букингемский дворец обнародовал новое заявление, касающееся публичных появлений королевы Великобритании. Ее официальные выходы снова отменили.

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Врачи настояли, чтобы Ее Величество отдыхала еще минимум 2 недели. Поэтому в течение этого времени она не будет появляться на публике. Королева будет проводить встречи, но только по видеосвязи.

Ее Величество может продолжать выполнять легкие служебные обязанности в течение этого времени, включая некоторые виртуальные аудиенции, но не совершать никаких официальных визитов,

– подчеркнул королевский дворец.

Таким образом был отменен выход Елизаветы II, который должен был состояться 13 ноября на памятном мероприятии Festival of Remembrance. Но уже на следующий день королева может появиться на службе.

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