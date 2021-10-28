У ЗМІ повідомляють, що принц Гаррі впав у паніку після того, як минулого тижня королева провела ніч у лікарні. Він постійно перебуває у напруженні та "безперервно перевіряє", чи з його бабусею все гаразд.
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Джерело видання US Weekly повідомило: "Він відчував себе безпорадним, перебуваючи за 5 тисяч миль у Монтесіто, і постійно перевіряв стан її здоров'я".
Зазначимо, що принц Гаррі досить складно переніс свого часу смерть матері принцеси Діани, коли був підлітком, а також смерть 99-річного дідуся принца Філіпа, який помер навесні 2021 року. Заради цього він вперше за довгий час прилетів у Велику Британію після відсторонення від королівських обов'язків, а також хотів прилетіти до нього на приватному джеті, аби навідати, коли той нездужав.
Але джерело повідомило, що Гаррі "почується винним через те, що не попрощався" з принцом Філіпом перед його смертю у квітні. Він ніколи не простить собі, якщо те саме станеться з його коханою бабусею".
Є підстави вважати, що цього року Гаррі планує повернутися до Великої Британії, щоб поспілкуватися із сім'єю. Також з ним планує повернутись Меган Маркл та їхні двоє дітей, і вони всі разом відсвяткують Різдво.
Принц Гаррі хвилюється за Єлизавету II / Фото Getty Images
Що відомо про стан здоров'я Єлизавети II
- Вперше про проблеми зі здоров'ям у ЗМІ заговорили, коли королева кілька тижнів тому вперше за довгий час вийшла з тростиною на публіку. Тоді палац не коментував причини такої необхідності.
- Згодом стало відомо, що вона провела ніч у лікарні Лондона, але після цього одразу повернулась у Віндзорський замок. Представники Букінгему зазначали, що це були просто планові обстеження.
- Через поради лікарів більше відпочивати їй довелось скасувати візит у Північну Ірландію.
- Також вона змушена була провести онлайн-аудієнцію, перебуває у замку Віндзора.
- Зараз вона скасувала візит у Глазго, що має відбутись 1 листопада. Помічники королеви якнайбільше стараються скоротити графік Її Величності, аби не допустити її перевтоми та виснаження.