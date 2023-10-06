Днями чоловік зізнався, чи соромно йому через те, що він не служить в лавах ЗСУ. Крім того, хореограф розповів, чи ховається від військкомату, й чи боїться іти на фронт.

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Женя Кот про повістку та мобілізацію

Танцівник розповів, що йому довгий час було соромно через те, що він не служить у війську. Втім, під час спілкування професійні військові наголошували, що його волонтерська діяльність поки ефективніша.

Вони кажуть: "Стоп, будь ласка, не роби цього. Не роби помилки. Займайся тим, чим зараз займаєшся. Ти можеш допомагати, це набагато ефективніше буде, ніж ти зараз прийдеш, отримаєш, у кращому випадку, поранення, а взагалі й загинеш. Бо воювати мають люди професійні,

– поділився танцівник.

Водночас хореограф зауважив, що не відмовляється "захищати нашу Україну".

"Я не шукаю варіанта піти служити і я не ховаюсь зовсім. Усі знають, де я живу. Живу за адресою, де прописаний", – додав Євген.

Крім того, танцівник зазначив, що через стан здоров'я він непридатний для війська у мирний час і обмежено придатний у воєнний час.

"У мене затискає судину. Тиск сильно може підійматися. Уся спина в протрузіях, чотири грижі. Десь терплю біль. Стояти довго — я не можу, сидіти довго — я не можу. Мені завжди потрібно бути активним, і весь час працювати над м'язовим корсетом свого тіла, щоб м'язи не розслаблялися і хребці не злазили зі своїх місць", – розповів танцівник.

Женя Кот підсумував, що страшно іти на фронт всім, бо "це ж не на прогулянку вийти".

Інтерв'ю з Женею Котом: дивіться відео онлайн

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