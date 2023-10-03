Як виявилось, чоловіка поки офіційно не кликали у військкомат. Водночас він не хоче іти добровольцем, оскільки вважає, що на культурному фронті може бути кориснішим.

Вас також може зацікавити Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин обвінчався з дружиною: фото з храму

Роман Сасанчин про повістку та мобілізацію

Артист пояснив, що не ховається від військкомату, тож якщо "дійде черга", то він "з гордістю і честю" піде на фронт.

Я зараз на вулиці, їжджу в магазин... Я ніде не ховаюся. Якщо дійде черга до мене., я ніколи цього не боявся і не боюся. Я з гордістю і честю піду, якщо це буде потрібно,

– розповів виконавець.

Крім того, чоловік пояснив, чому не іде добровольцем на фронт. Він зауважив, що зараз "намагається робити те, від чого буде більше користі". Зокрема, благодійні концерти та збори коштів для українських військових.

"Сніданок з 1+1": дивіться відео онлайн

Що інші зірки говорили про отримання повісток