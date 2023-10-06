На днях мужчина признался, стыдно ли ему из-за того, что он не служит в рядах ВСУ. Кроме того, хореограф рассказал, скрывается ли от военкомата и боится ли идти на фронт.

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Женя Кот о повестке и мобилизации

Танцовщик рассказал, что ему долгое время было стыдно из-за того, что он не служит в армии. Однако во время общения профессиональные военные отмечали, что его волонтерская деятельность пока более эффективна.

Они говорят: "Стоп, пожалуйста, не совершай этого. Не совершай ошибки. Занимайся тем, чем сейчас занимаешься. Ты можешь помогать, это гораздо эффективнее будет, чем ты сейчас придешь, получишь, в лучшем случае, ранения, а вообще и погибнешь. Потому что воевать должны люди профессиональные",

– поделился танцор.

В то же время хореограф отметил, что не отказывается "защищать нашу Украину".

"Я не ищу варианта пойти служить и я не прячусь совсем. Все знают, где я живу. Живу по адресу, где прописан", – добавил Евгений.

Кроме того, танцор отметил, что из-за состояния здоровья он непригоден для войска в мирное время и ограничен годен в военное время.

"У меня зажимает сосуд. Давление сильно может подниматься. Вся спина в протрузиях, четыре грыжи. Где-то терплю боль. Стоять долго - я не могу, сидеть долго - я не могу. Мне всегда нужно быть активным, и все время работать над м'язовым корсетом своего тела, чтобы мышцы не расслаблялись и позвонки не слезали со своих мест", – рассказал танцовщик.

Женя Кот подытожил, что страшно идти на фронт всем, потому что "это не на прогулку выйти".

Интервью с Женей Котом: смотрите видео онлайн

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