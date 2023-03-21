Олексій Завгородній зізнався, що у військкоматі був, і перспектива поповнити лави ЗСУ його ані трохи не лякає.

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Позитив висловився про повістки

Я стою на обліку, тому якщо призвуть – я поїду. У мене вона з собою в машині. Якщо ми їдемо в інше місто, якщо там хтось зупиняє і про повістки якась розмова, я кажу: "Дядя, все нормально, я чекаю",

– розповів Позитив.

Зауважимо! Ймовірно, співак має на увазі, що вже отримував повістку для уточнення даних і тепер постійно носить з собою військовий квиток.

Він згадав, як ще до великої війни вчився стріляти заради розваги, але впевнений, що після призову його все одно відправлять на навчання, а не одразу на фронт.

"Я точно знаю, що нікого не відправляють неготовим, нікого не відправляють одразу туди. Наприклад, мій кум, як би не хотів, все одно чотири тижні займався, був на полігонах. Тобто неготових, таких як ми, не відправляють. Все одно будуть навчання, ти не поїдеш туди ненавченим тримати зброю в руках. Це навіть цікаво", – додав музикант.

До речі, Позитив тісно спілкується з Даніелем Салемом, який служить у ЗСУ розвідником. Він захоплюється бойовим духом шоумена та його бригади.

Мені подобається його настрій. Цей позитив, який вони несуть, коли приїжджають сюди, мені дуже подобається. Ти розумієш, що з такими хлопцями, з такими командами Україна точно переможе,

– заявив артист.