В ексклюзивному інтерв'ю Олега Скрипки для 24 Каналу лідер "Воплі Відоплясова" прокоментував, чи готовий він та його музиканти змінити інструменти на зброю та піти на фронт.

Читайте повністю Мій колектив завжди був недооцінений, – інтерв'ю з Олегом Скрипкою про Росію, гастролі та війну

Безумовно, якщо буде необхідно, то ми всі підемо на фронт. Але треба, щоб країна існувала, щоб працювала економіка. Нам потрібні електрики, бухгалтери, економісти та всі інші спеціальності. Але, коли буде необхідність, ми, звичайно ж, всі підемо на фронт,

– каже Скрипка.

Зокрема він згадав про свого гітариста Євгена, який мав контузію, але вже планує повертатись на фронт. Каже, що він розповів про будні військової служби, але Олег переконаний, що "з гітарою він все-таки ефективніший".

"Концертами в Україні ми збирали кошти на допомогу підрозділу нашого гітариста Євгена Рогачевського. Вже три рази надсилали їм партії допомоги, тепер ще раз. Євген мав контузію, але знову повертається на фронт", – додав чоловік.

Нагадаємо, що кілька днів тому Тарас Цимбалюк, зірка "Спіймати Кайдаша" та "Кава з кардамоном", отримав повістку до військкомату. Він вже пройшов медкомісію та чекає своєї черги на службу.