Так, лідер країни зізнався, чи сумує за коханою та дітьми. Крім того, він розповів, як часто йому вдається зустрічатися з першою леді.

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Володимир Зеленський розповів, як часто бачиться з дружиною

Президент України пояснив, що через війну та безпеку зустрічається з коханою вкрай рідко. Водночас він зауважив, що час, проведений разом, зараз дуже важливий для нього і сильно надихає.

Ми з Оленою бачимось рідко, на жаль. Через війну і через безпеку. Це дуже важливий час для мене, який підтримує та мотивує. Я сумую за своєю сім'єю. За Оленою, за дітьми. І скажу вам відверто, інколи хочеться просто посидіти (разом – 24 Канал), обійняти,

– розповів президент.

Також Володимир Зеленський зазначив, що зараз так живе багато сімей в Україні, яких розлучила війна.

Президент наголосив: "Ми всі боремось за своє існування, за існування наших сімей і за існування майбутніх наших дітей. Тому ми переможемо, бо правда на нашому боці".

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