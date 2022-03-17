Женя Галич та Саша Чемеров випустили актуальний трек "Досить", записаний ще 4 роки тому

17 березня 2022 , 18:22
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Джерело:

ютуб Саші Чемерова

Український виконавець Саша Чемеров давно планував до випуску хіт "Досить", але він чекав особливого моменту. Зараз він спільно з Женею Галичем присвятив його українським бійцям, що борються з російськими окупантами.

За словами Чемерова, трек виявився надто відвертим, тому він 4 роки чекав свого виходу. Зараз він зрозумів, що прийшов його час.

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Пісня залишилася зі мною. За день до війни я зрозумів, що треба її записувати і випускати. А ми з Женею Галичем вже давно говорили про те, щоб зробити якусь спільну пісню. І ми з ним зустрілися, я йому показав демо і сказав: "Давай зробимо таку пісню". На тому й вирішили. І вже наступного дня розпочалася війна: бомбосховища, жертви, страшний цей геноцид,
– розповів Чемеров.

"Пісня реально, я вважаю, дуже сильна. Для підтримки духу наших бійців, у ній вся та правда. Я не знаю, як так сталося чотири роки тому, що вона народилася у мене, але вона дуже актуальна зараз. І впевнений, що вона дуже підтримує і людей України, і ЗСУ, і тероборону, і всіх волонтерів", – додав виконавець.

У відеоролику можна побачити потужні кадри боротьби Збройних Сил України з російськими військами. Монтажем відео зайнялись Степан Бурбан та Юра Резніченко. Пісню Чемеров записав 4 роки тому в Лос-Анджелесі, за день до наступу запропонував її заспівати з Галичем, а вже через 2 тижні записав її з Женею у Львові.

Саша Чемеров та Женя Галич – "Досить": дивитись відео онлайн

 

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Автор: Уляна Журба