У кліпі на уривок пісні "Місто" з'явилися розбомблені вулиці українських міст, зруйновані мости, спалені авто та найболючіше – заплакані евакуйовані люди, які залишилися хто без даху над головою, хто без рідних. У щемливому відео все – від розтрощеної багатоповерхівки на Оболоні в Києві до пологового в Маріуполі. Автором фото є Сергій Михальчук.

До теми "До сліз": Настя Каменських зворушила мережу піснею "Я – Україна", яку написав Потап

Тримаємось! Долаємо! Відбудуємо,

– лаконічно прокоментувала ONUKA в інстаграмі.

ONUKA – Я тобі даю свою надію: дивіться відео онлайн

Мережа розчулена до сліз:

"Нині пісня зазвучала зовсім іншими сенсами. Тримаймося, слава Україні";

"Боляче дивитися, але тримаємося. Разом – сила";

"До сліз. Обов'язково переможемо, обов'язково відбудуємо і народимо багато нових патріотів";

"Це сильно, мир нам, смерть ворогам, а надія помре після смерті наших ворогів";

"Браво! Дух перехоплює".

До слова, у війну не лише ONUKA перевипускає хіти. Сергій Бабкін переспівав свій легендарний хіт "Солдат". До нього він додав промовисту фразу: "Краще всіх лікарських крапель – русский военный корабль, иди на х*й".