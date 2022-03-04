Автор електронної музики The Kiffness творчо підтримав Україну. Він звернувся до лідера гурту "Бумбокс" Андрія Хливнюка з проханням зареміксити пісню "Ой, у лузі червона калина" у його виконанні. Безумовно, той погодився. Тож тепер про славну Україну почують 911 тисяч підписників музиканта в ютубі.

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Моя любов і думки з народом України та з усіма людьми в Росії, які проти цієї безглуздої війни, яку веде проти народу України президент Путін. Сподіваюся, це відео трохи допоможе. З любов'ю з Південної Африки,

– написав The Kiffness.

Він додав, що всі доходи від цього реміксу передасть на допомогу Збройним Силам України і закликав фанів з усього світу жертвувати на нашу армію.

The Kiffness та Андрій Хливнюк – "Ой, у лузі червона калина": дивіться відео онлайн

Нагадаємо, у війні з загарбницькою Росією Україну підтримує весь світовий шоу-біз – від аполітичних Кейт Міддлтон і принца Вільяма до попдіви Мадонни, яка порівняла Путіна з Гітлером.

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