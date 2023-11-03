Особливу вагу фани звернули на ідею зняти кліп у львівському храмі. Втім, після публікації відеороботи парафія церкви отців Василіян звернулась до музикантів з проханням видалити кліп, оскільки задум відео не збігається з цінностями, що проповідує церква. Тепер стало відомо, що настоятеля храму, де зняли скандальний кліп, усунули з посади.

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УГКЦ усунула Михайла Лучківа від виконання обов'язків

Прослуживши парохом церкви понад два десятиліття, з 10 травня 2001 року до 1 листопада 2023 року, каденція отця Лучкова несподівано завершилася. Таке рішення пов'язане зі зйомками кліпу гурту "Жадан і Собаки" та Христини Соловій у приміщенні храму.

2 листопада 2023 року повідомлено, що о. Михайло Микола Лучків ЧСВВ, усунений з уряду пароха парафії св. Андрія [Галицького деканату] у м. Львові (вул. Соборна, 3) з 01.11.2023 у зв'язку зі змінами, що відбулися в Провінції Отців Василіян Найсвятішого Спасителя в Україні..,

– зазначили на сторінці Львівської архієпархії УГКЦ.

Чому отця усунули з посади: головне