Особливу вагу фани звернули на ідею зняти кліп у львівському храмі. Втім, після публікації відеороботи парафія церкви отців Василіян звернулась до музикантів з проханням видалити кліп, оскільки задум відео не збігається з цінностями, що проповідує церква. Тепер стало відомо, що настоятеля храму, де зняли скандальний кліп, усунули з посади.
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УГКЦ усунула Михайла Лучківа від виконання обов'язків
Прослуживши парохом церкви понад два десятиліття, з 10 травня 2001 року до 1 листопада 2023 року, каденція отця Лучкова несподівано завершилася. Таке рішення пов'язане зі зйомками кліпу гурту "Жадан і Собаки" та Христини Соловій у приміщенні храму.
2 листопада 2023 року повідомлено, що о. Михайло Микола Лучків ЧСВВ, усунений з уряду пароха парафії св. Андрія [Галицького деканату] у м. Львові (вул. Соборна, 3) з 01.11.2023 у зв'язку зі змінами, що відбулися в Провінції Отців Василіян Найсвятішого Спасителя в Україні..,
– зазначили на сторінці Львівської архієпархії УГКЦ.
Чому отця усунули з посади: головне
- 20 жовтня відбувся реліз пісні та кліпу "Серце" відомого гурту "Жадан і Собаки" та Христини Соловій. Захопливе відео знімали в церкві св. Андрія Первозванного, що знаходиться у Львові. Однак після його оприлюднення отці УГКЦ висловили занепокоєння та звернулися до музикантів, закликаючи їх видалити кліп, оскільки він суперечить цінностям церкви через підтримку ЛГБТ-спільноти.
- Водночас артисти заявили, що "жодного святотатства" у цьому відео не закладено. За словами Жадана, у кліпі церква стала метафорою певного суспільного переконання і загалом громадської думки.
- Згодом, за словами доктора богослов'я та патристичних наук УГКЦ Юстина Бойка, стало відомо, що керівництво церкви порушило моральні принципи та церковні права, коли дозволили знімати кліп у храмі. Він додав, що через це керівництво церкви святого Андрія Первозванного хочуть звільнити.
- "Провина отців церкви Андрія є явною. Вони порушили, крім принципів моральних, принцип церковного права, який каже, що церкву не можна використовувати для інших цілей, крім молитви й того, що служить слову Божому", – зазначив священнослужитель.