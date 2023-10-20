Фани давно підозрюють, що між Жаданом та Соловій роман. Пара не зізнається у стосунках, проте часто проводить час разом.
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Тепер вони здивували спільним треком. Кліп вийшов дуже романтичним, а від пісні фани просто у захваті.
Жадан і Соловій презентували спільний трек
Співачка Христина Соловій знялася у кліпі на пісню "Серце" разом із гуртом "Жадан і Собаки". Відео знімали у Львові, багато кадрів були зроблені у церкві святого Андрія Первозванного.
Як зазначили артисти, трек "Серце" – це відверта і зрозуміла історія кохання двох людей, за якою ховаються відданість і сміливість.
Ця пісня про сміливих людей, що борються за важливі для себе речі. Дивіться кліп, слухайте пісню і пам’ятайте – що поруч із любов’ю ніколи не може стояти каяття,
– йдеться в описі.
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Фани у захваті від треку
Шанувальники артистів дуже зраділи, побачивши пару разом. Пісня їй дуже вразила, адже у ній оспівується кохання. Фани зазначають, що вони слухають трек на повторі:
- "Як же це красиво, талановито, бездоганно! Слова зачіпають душу та відгукуються! Такі мурашки по тілу! Це просто шедевр!"
- "Боже, ну які ж ви чарівні! Неймовірна пісня і неймовірний кліп!"
- "Дуже гарний кліп та ніжна пісня!"
- "Прокайфувала всю пісню. Кліп прекрасний. Дуже вдале поєднання ніжного і драйвового".
- "Неочікувано лірично, як для Жадана, але дуже гарно".
- "Колаба року, філігранний кліп і чуттєва пісня, дякую!"
- "Вау! Як тепер перестати наспівувати?"
Чутки щодо роману між Жаданом та Соловій: коротко
- Вже кілька місяців укранці пліткують про стосунки пари. Почалися вони ще на початку травня, коли Христину Соловій та Сергія Жадана помітили в парку – вони гуляли за ручки.
- 24 червня на сольному концерті гурту "Жадан і Собаки" Христини Соловій разом із письменником заспівала спільну композицію. Виконавці на сцені трималися за руки та обіймалися.
- Сам письменник цього року розлучився. З дружиною Іриною Куніциною Сергій Жадан був у шлюбі 15 років та має від неї 10-річну доньку Марію.