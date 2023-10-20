Фани давно підозрюють, що між Жаданом та Соловій роман. Пара не зізнається у стосунках, проте часто проводить час разом.

Цікаво Після 10 років співпраці: Святослав Вакарчук більше не продюсуватиме Христину Соловій

Тепер вони здивували спільним треком. Кліп вийшов дуже романтичним, а від пісні фани просто у захваті.

Жадан і Соловій презентували спільний трек

Співачка Христина Соловій знялася у кліпі на пісню "Серце" разом із гуртом "Жадан і Собаки". Відео знімали у Львові, багато кадрів були зроблені у церкві святого Андрія Первозванного.

Як зазначили артисти, трек "Серце" – це відверта і зрозуміла історія кохання двох людей, за якою ховаються відданість і сміливість.

Ця пісня про сміливих людей, що борються за важливі для себе речі. Дивіться кліп, слухайте пісню і пам’ятайте – що поруч із любов’ю ніколи не може стояти каяття,

– йдеться в описі.

Кліп Сергія Жадана та Христини Соловій: дивіться відео

Фани у захваті від треку

Шанувальники артистів дуже зраділи, побачивши пару разом. Пісня їй дуже вразила, адже у ній оспівується кохання. Фани зазначають, що вони слухають трек на повторі:

"Як же це красиво, талановито, бездоганно! Слова зачіпають душу та відгукуються! Такі мурашки по тілу! Це просто шедевр!"

"Боже, ну які ж ви чарівні! Неймовірна пісня і неймовірний кліп!"

"Дуже гарний кліп та ніжна пісня!"

"Прокайфувала всю пісню. Кліп прекрасний. Дуже вдале поєднання ніжного і драйвового".

"Неочікувано лірично, як для Жадана, але дуже гарно".

"Колаба року, філігранний кліп і чуттєва пісня, дякую!"

"Вау! Як тепер перестати наспівувати?"

Чутки щодо роману між Жаданом та Соловій: коротко