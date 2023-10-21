Музиканти передбачали, що кліп на пісню "Серце" може спричинити галас. Вони висловилися про ідею у шоу "20 – 23", яке було записане ще до виходу пісні.
Цікаво Жадан і Соловій зняли новий кліп у львівському храмі: парафія церкви вимагає видалити ролик
Жадан і Соловій пояснили ідею зняти кліп у церкві
Артисти заявили, що "жодного святотатства" у цьому кліпі не закладено.
Сергій Жадан запевнив, що для них у цій ідеї зняти відео в церкві не було нічого ні антиклерикального, ні провокативного. За його словами, церква була метафорою певного суспільного переконання і загалом громадської думки.
Водночас Христина Соловій відповіла, що ідея кліпу повністю належить Сергію Жадану.
Я одразу зняла з себе відповідальність і сказала, що ідея належала Сергієві. Тому що рано чи пізно я повернуся до Львова, на святу Галичину і не хочу бути спалена на публічному вогнищі,
– сказала співачка у шоу.
Дивіться спільне інтерв'ю з Сергієм Жаданом та Христиною Соловій: відео
Що відомо про скандальный трек
- Сергій Жадан та Христина Соловій, яких підозрюють у романі, вже давно виконували спільний трек на концертах. А 20 жовтня вони нарешті випустили довгоочікуваний реліз композиції "Серце".
- Трек розповідає історію кохання двох людей, що сповнена сміливості й відданості. "Ця пісня про сміливих людей, що борються за важливі для себе речі", – описали музиканти.
- Деякі кадри з кліпу артистів зняті у храмі святого Андрія Первозванного Української греко-католицької церкви. Це оубурило парафію. Отці храму звернулася до музикантів та попросили Жадана й Соловій видалити відео з мережі.
- Однак думки користувачів розділилися з приводу скандального кліпу. Більшість коментаторів підтримали артистів, вони написали, що сам кліп дійсно про любов.