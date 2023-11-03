Особое внимание фаны обратили на идею снять клип во львовском храме. Но после публикации видеоработы церковь отцов Василиан обратилась к музыкантам с просьбой удалить клип, поскольку замысел видео не совпадает с ценностями, проповедуемыми церковью. Теперь стало известно, что настоятеля храма, где сняли скандальный клип, отстранили от должности.

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УГКЦ отстранила Михаила Лучкова от исполнения обязанностей

Прослужив священником церкви более двух десятилетий, с 10 мая 2001 года по 1 ноября 2023 года, каденция отца Лучкова неожиданно завершилась. Такое решение связано со съемками клипа группы "Жадан и Собаки" и Кристины Соловий в помещении храма.

2 ноября 2023 года сообщено, что о. Михаил Николай Лучков ЧСВВ, отстранен от правительства священника прихода св. Андрея [Галицкого деканата] в г. Львове (ул. Соборная, 3) с 01.11.2023 в связи с изменениями, произошедшими в Провинции Отцов Василиан Святейшего Спасителя в Украине..,

– отметили на странице Львовской архиепархии УГКЦ.

Почему отца отстранили от должности: главное