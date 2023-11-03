Особое внимание фаны обратили на идею снять клип во львовском храме. Но после публикации видеоработы церковь отцов Василиан обратилась к музыкантам с просьбой удалить клип, поскольку замысел видео не совпадает с ценностями, проповедуемыми церковью. Теперь стало известно, что настоятеля храма, где сняли скандальный клип, отстранили от должности.
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УГКЦ отстранила Михаила Лучкова от исполнения обязанностей
Прослужив священником церкви более двух десятилетий, с 10 мая 2001 года по 1 ноября 2023 года, каденция отца Лучкова неожиданно завершилась. Такое решение связано со съемками клипа группы "Жадан и Собаки" и Кристины Соловий в помещении храма.
2 ноября 2023 года сообщено, что о. Михаил Николай Лучков ЧСВВ, отстранен от правительства священника прихода св. Андрея [Галицкого деканата] в г. Львове (ул. Соборная, 3) с 01.11.2023 в связи с изменениями, произошедшими в Провинции Отцов Василиан Святейшего Спасителя в Украине..,
– отметили на странице Львовской архиепархии УГКЦ.
Почему отца отстранили от должности: главное
- 20 октября состоялся релиз песни и клипа "Сердце" известной группы "Жадан и Собаки" и Кристины Соловий. Увлекательное видео снимали в церкви св. Андрея Первозванного, которая находиться во Львове. Однако после его публикации отцы УГКЦ выразили обеспокоенность и обратились к музыкантам, призывая их удалить клип, поскольку он противоречит ценностям церкви из-за поддержки ЛГБТ-сообщества.
- В то же время артисты заявили, что святотатство в этом видео не заложено. По словам Жадана, в клипе церковь стала метафорой определенного общественного убеждения и общественного мнения.
- Впоследствии, по словам доктора богословия и патристических наук УГКЦ Юстина Бойко, стало известно, что руководство церкви нарушило моральные принципы и церковные права когда разрешило снимать клип в храме. Он добавил, что из-за этого руководство церкви святого Андрея Первозванного хотят уволить.
- "Вина отцов церкви Андрея явна. Они нарушили, кроме принципов моральных, принцип церковного права, который говорит, что церковь нельзя использовать для других целей, кроме молитвы и того, что служит слову Божьему", – отметил священнослужитель.