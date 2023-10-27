Так, після виходу відеороботи парафія церкви отців Василіян звернулась до музикантів з проханням видалити кліп. Вони вважають, що задум відео має антихристиянські цінності. Втім, музиканти відмовились. Тепер же стало відомо, що керівництво церкви святого Андрія Первозванного хочуть звільнити.

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Чому отців храму хочуть звільнити

За словами доктора богослов'я та патристичних наук УГКЦ Юстина Бойка, керівництво церкви порушило моральні принципи та церковні права, коли дозволили знімати кліп у храмі.

Провина отців церкви Андрія є явною. Вони порушили, крім принципів моральних, принцип церковного права, який каже, що церкву не можна використовувати для інших цілей, крім молитви й того, що служить слову Божому,

– зазначив священнослужитель Юрій Бойко.

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