У неділю, 5 березня, Сергій Жадан виступив у Нью-Йорку, в Народному домі на Мангеттені. Він прочитав свої вірші з нових та старих збірок, зокрема, поезії про війну в Україні.

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Жадан продав прапори та книжки для ЗСУ

Письменник не тільки закликав донатити на ЗСУ, але й сам долучився до збору, організувавши аукціон. Під час поетичного вечора Сергій Жадан продав бойові прапори добровольчого формування "Хартія", на яких – підписи українських бійців. За кожен стяг вторгували 2100 доларів.

Також на аукціоні продали дві книжки Сергія Жадана з підписами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного – за 1100 і 1150 доларів, а окрім того – диск "Жадан і Собаки", блоки поштових марок з підписом митця.

Зараз Сергій Жадан перебуває в турі Сполученими Штатами, що триватиме два тижні. Кошти з цього туру підуть на допомогу силам оборони України.

Як Сергій Жадан допомагає ЗСУ