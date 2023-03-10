Українська співачка Ірина Федишин повідомила про втрату на фронті. Вона розповіла про загибель Миколи Макаревича з позивним "Лютий".

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Ірина Федишин про загибель героя

Виконавиця розповіла, що Микола звернувся до неї з проханням допомогти з автівкою. Артистка через певний час передала машину й вона 23 лютого вже була на передовій, на бахмутському напрямку.

Через 6 днів, 2 березня, Микола прислав відео і повідомив, що авто потрапило під обстріл. Але встигло попрацювати на порятунок та евакуацію побратимів. Побачивши повідомлення, я відповіла, що ми дамо ще автомобіль і запитала "чи усі живі?". Відповідь затримувалася і не надходила…

– розповіла Ірина Федишин.

8 березня волонтери повідомили Ірині, що Микола загинув 4 березня, майже через тиждень, як йому надійшла допомога.

"Йому виповнилося нещодавно 35 років, був командиром роти, 125 бригада, пішов добровольцем. Щирі співчуття рідним. У Миколи залишилися дружина, 4-річний синочок, батьки. Спочивай з Богом, Герою України".

Ірина Федишин про загиблого бійця: відео

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття близьким загиблого героя. Вічна пам'ять.

Ірина Федишин додала, що Микола писав їй слова підтримки, коли артистка втратила брата. Тепер же вона підтримала його рідних. Артистка зізналась, що боєць був ще й її земляком.

Нагадаємо, у лютому Ірина Федишин повідомила про горе в родині – загинув її двоюрідний брат Роман Климкович. Він віддав життя за Україну в боях за Соледар, йому було 34 роки.