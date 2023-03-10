Українська співачка Ірина Федишин повідомила про втрату на фронті. Вона розповіла про загибель Миколи Макаревича з позивним "Лютий".
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Ірина Федишин про загибель героя
Виконавиця розповіла, що Микола звернувся до неї з проханням допомогти з автівкою. Артистка через певний час передала машину й вона 23 лютого вже була на передовій, на бахмутському напрямку.
Через 6 днів, 2 березня, Микола прислав відео і повідомив, що авто потрапило під обстріл. Але встигло попрацювати на порятунок та евакуацію побратимів. Побачивши повідомлення, я відповіла, що ми дамо ще автомобіль і запитала "чи усі живі?". Відповідь затримувалася і не надходила…
– розповіла Ірина Федишин.
8 березня волонтери повідомили Ірині, що Микола загинув 4 березня, майже через тиждень, як йому надійшла допомога.
"Йому виповнилося нещодавно 35 років, був командиром роти, 125 бригада, пішов добровольцем. Щирі співчуття рідним. У Миколи залишилися дружина, 4-річний синочок, батьки. Спочивай з Богом, Герою України".
Ірина Федишин про загиблого бійця: відео
Ірина Федишин додала, що Микола писав їй слова підтримки, коли артистка втратила брата. Тепер же вона підтримала його рідних. Артистка зізналась, що боєць був ще й її земляком.
Нагадаємо, у лютому Ірина Федишин повідомила про горе в родині – загинув її двоюрідний брат Роман Климкович. Він віддав життя за Україну в боях за Соледар, йому було 34 роки.