Wellboy (справжнє ім'я – Антон Вельбой) підтримує політику Володимира Зеленського. Артист зазначає, що під час повномашстабної війни президент для багатьох став прикладом.

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Що Wellboy сказав би Володимиру Зеленському

При зустрічі з Зеленським Wellboy сказав би йому, що пишається. Для артиста президент є прикладом справжнього патріота України, який показує любов до країни не лише словами, а й діями.

Мені сподобалося, як Поворознюк сказав Зеленському: "Вова, *баш їх, бл*ть". Він чудовий громадянин, патріот своєї країни. Зараз він довів це все не на словах, а своїми діями. Він показує всім величезний приклад. Дуже пишаюся ним,

– підкреслив Wellboy.

Wellboy не хоче уявляти, що у світі є Путін

Про президента країни-агресорки співак навіть не хоче думати. Якби Wellboy довелося зустрітися з Путіним, то нічого б йому не сказав. Артист зазначив, що навіть не хоче уявляти, що така людина живе на нашій планеті.

Я б йому нічого не казав. Не хочеться уявляти, що ця людина є у нашому світі. Хочеться подумати, що це збій системи, від мавпи і собаки народилося оце,

– сказав співак.

Wellboy про Зеленського і Путіна: дивіться відео онлайн

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