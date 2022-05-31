Про екскоханого, який пішов на війну, Злата Огнєвіч розповіла Григорію Решетнику. Вона зізналася, що нещодавно відновила з ним спілкування й щиро захоплюється його хоробрістю. Щоправда, артистка не розкрила ані його ім'я, ані те, ким він був до повномасштабного вторгнення Росії.

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Злата Огнєвіч про колишнього, який воює

Я спілкувалася зі своїм колишнім хлопцем. Він не військовий, він доброволець. Він дуже крутий, просто неймовірно крутий хлопець. Я пишаюся тим, що він робить,

– заявила Злата Огнєвіч.

Однак зауважила, що підтримує його як друга, жодних романтичних стосунків між ними й бути не може. "От уяви собі, що до мене в будинок зайшли люди, усе грабують, трощать. Звичайно ж, сусід буде допомагати мені якось з ними впоратися, підтримувати мене", – порівняла ситуації співачка.

Цікаво, що під час війни Злата Огнєвіч зв'язалася не тільки з ексом, а й з учасниками "Холостячки". У перший день війни, 24 лютого, їй написав фіналіст Дмитро Шевченко, а з Максимом Тарапатою вона "постійно на зв'язку". У той час як переможець реаліті-шоу Андрій Задворний про неї навіть не згадав.

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Злата Огнєвіч про друзів на війні

До слова, на фронті зараз не лише колишній хлопець Злати Огнєвіч, а й друзі-активісти з "Правого сектору".

"Хлопці з "Правого сектору", яких я дуже давно знаю. Звичайно ж, вони не можуть залишатися осторонь, коли на Україну нападають, коли в Україну приходить ворог", – поділилася зірка.

Важливо, що сама Злата Огнєвіч теж не сидить без діла. Спочатку вона виступала для військових, а наприкінці березня виїхала з країни, щоб збирати пожертвування за кордоном. За два місяці їй вдалося виручити 4,5 мільйона гривень!