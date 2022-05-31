Wellboy (настоящее имя – Антон Вельбой) поддерживает политику Владимира Зеленского. Артист отмечает, что во время полномасштабной войны президент для многих стал примером.
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Что Wellboy сказал бы Владимиру Зеленскому
При встрече с Зеленским Wellboy сказал бы ему, что гордится. Для артиста президент является примером настоящего патриота Украины, показывающего любовь к стране не только словами, но и действиями.
Мне понравилось, как Поворознюк сказал Зеленскому: "Вова, баш их, бл*ть". Он отличный гражданин, патриот своей страны. Сейчас он доказал это все не словами, а своими действиями. Он показывает всем огромный пример. Очень горжусь им,
– подчеркнул Wellboy.
Wellboy не хочет воображать, что в мире есть Путин
О президенте страны-агрессорке певец даже не хочет думать. Если бы Wellboy пришлось встретиться с Путиным, ничего бы ему не сказал. Артист отметил, что даже не хочет воображать, что такой человек живет на нашей планете.
Я бы ему ничего не говорил. Не хочется воображать, что этот человек есть в нашем мире. Хочется подумать, что это сбой системы, от обезьяны и собаки родилось это,
– сказал певец.
Wellboy о Зеленском и Путине: смотрите видео онлайн
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