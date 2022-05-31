У Києві 21-річний артист орендував квартиру в Печерському районі й жив у ній з мамою. Вона першою почула вибухи 24 лютого й розбудила Wellboy (Антона Вельбоя) зі словами: "Почалася війна".

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Як для Wellboy почалася війна

Спочатку співак не повірив у наступ Росії й видав: "Мам, яка війна. Не вигадуй, не може такого бути". Однак коли й сам почув вибухи, його охопила паніка.

Не хотілося вірити в те, що розпочалося, але коли я почув тут на Печерці вибухи, відлуння, далеке ехо… Я крізь сон очі відкриваю, чую сирену… У мене ці кадри як розкадровка зараз. Я виходжу на балкон, а люди вже з чемоданчиками, з котами, з псами йдуть у метро,

– поділився Wellboy.

Він жартує, що поки зібрав речі, то на станції метро "Печерська", що біля його дому, уже був sold out – всі місця розпродані: "Побачили, що в метро все зайнято, усі лавки, люди вже на підлозі сидять". Тоді співак з мамою поїхав у бомбосховище – бар у підвалі на Золотих воротах, власник якого віддав його під укриття.

Wellboy з мамою / Фото з фейсбуку мами співака

Примітно, що 24 лютого Wellboy з мамою збирався в рідне село Грунь, що за 25 кілометрів від Охтирки, яку нещадно бомбили російські окупанти. На щастя, їхній автобус скасували, і сім'я залишилася пересиджувати війну в Києві.

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Як Wellboy жилося з мамою в бомбосховищі

Оскільки до війни підвал функціонував як паб, то у ньому були й туалети, і душова кабіна. Тож з гігієною у Wellboy проблем не було. Однак в укритті переховувалося дуже багато людей – до 80 осіб у перші дні війни.

І людей максимально різних – від молодих до вже зрілих чоловіків, бабусь, дідусів. Спочатку всі дуже боялися мародерів. Я пам'ятаю ці перевірки, пароль "паляниця". Це прямо як у фільмі було,

– пригадує артист.

Однак, за його словами, усі здружилися – вдень мама Антона варила супи, а ввечері співали пісні всім бомбосховищем. "У нас були композитори, музиканти. Був з нами Анжей, у нього було дуже багато музичних інструментів, він всім їх роздавав і хоч якось вдавалося розрядити атмосферу", – розповів Wellboy.

Повне інтерв'ю Wellboy: дивіться відео онлайн (про життя в бомбосховищі – на 3:20)