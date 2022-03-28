Світові зірки продовжують публічно підтримувати Україну. Вони не бояться висловлювати свою позицію проти президента країни-терориста.

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Кеті Перрі підтримала Україну

Артистка вкотре довела, що солідарна з українським народом. Днями в неї було 5 концертів у Лас-Вегасі. Під час кожного виступу вона просила фанатів "пошуміти для України", а також посилала Путіна нах*й.

Просто зараз я хочу, аби ви пошуміли для України. Пошуміли для України та послали Путіна нах*й. Нумо! За Україну! Іди нах*й, Путін,

– наголосила артистка.

Кеті Перрі підтримала Україну: дивіться відео онлайн

Виконавиця вже не вперше підтримує нашу країну. Раніше вона публікувала в інстаграмі жахливі кадри з війни. На них були зображені люди, які намагаються врятуватися та ховаються від обстрілів російських окупантів.

Чоловік Кеті – актор Орландо Блум, поїхав до Молдови, щоб поспілкуватися з біженцями з України, допомогти їм.