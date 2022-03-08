Багато років Андрій Данилко доводив світу, що на Євробаченні-2007 в образі Вєрки Сердючки заспівав Lasha Tumbai, а не Russia goodbye, як йому дорікали. Однак після війни, яку Кремль розв'язав в Україні, він вирішив не церемонитися й офіційно змінив свою скандальну пісню, щоб зачепити росіян.

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Андрій Данилко співатиме Russia goodbye

Хлопці, від 24 лютого, жодного Lasha Tumbai у цій пісні... Це лише Russia goodbye. Я не співав це. Ви хотіли це почути, ось ви почуєте,

– різко заявив Андрій Данилко.

Він додав, що ще 2007 року на собі переконався: Путін – ас у зомбуванні та пропаганді. Російське ТБ так накрутило людей проти Вєрки Сердючки, що в ній засумнівався навіть Філіп Кіркоров.

"Для мене війна почалася 2007 року. Вони накрутили, зазомбували людей так, що всі були впевнені, що я співав фразу Russia goodbye, про яку там і згадки не було", – емоційно додав Андрій Данилко.

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Андрій Данилко по війну в Україні

На четвертий день війни Вєрка Сердючка показала середній палець окупантам, а українців попросила допомагати армії, теробороні та одне одному.

Президенту РФ Путіну Данилко радив повторити долю Гітлера – зайти у свій бункер і застрелитися.

Крім того, шоумен заступився за своїх російських друзів, які мовчать. Він зізнався, що за чорні квадратики на підтримку України їм телефонували з погрозами.

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