Українська співачка Наталія Могилевська продовжує підіймати бойовий дух українців. Днями вона поділилась патріотичною піснею.

До теми Андрій Данилко з Могилевською вкотре звернулись до білорусів: "Станьте на бік України"

Наталя Могилевська написала пісню про війну

Виконавиця переспівала свій хіт 1999 року "Місяць". Вона залишила мелодію та замінила слова на ті, що актуальні сьогодні. Наприкінці відео Наталія Могилевська читає молитву "Отче наш".

Молюся за міста України: Маріуполь, Буча, Ірпінь, Гостомель, Харків, мій рідний Київ і Чернігів милий, який так мужньо тримає оборону і захищає собою столицю. А Донецьк, Луганськ, Крим…. За всі міста України, за людей моїх рідних – і живих, і за тих, хто вже пішов. Молюсь за вас усім серцем!

– поділилась артистка.

"Дякую моєму вчителю, великому генію української поезії – Юрія Євгенійовичу Рибчинському за ці прекрасні слова до моєї пісні "Місяць", – додала вона.

Оновлений текст пісні "Місяць"

Вранці, коли всі спали

Сни свої малювали

Мріяли незабаром

Прийде весна

Нашу країну зранку

З бомбами й на танках

На літаках зухвало

Люта прийшла війна.

Я кажу "ні"!

Жахливій цій війні

І бачу уві сні

Мирне небо

Я кажу "ні"!

Країна у вогні

Та переможні дні

Йдуть до тебе.

Поглядом дні й ночі

Ми літаки збиваємо

Ненавистю стріляймо

У ворогів.

Сльози даруєм Богу

Віримо в перемогу

Молимось, Україно

За мужніх твоїх синів.

Наталія Могилевська заспівала про війну:

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