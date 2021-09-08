Залишив слід у цьому шоу, – новий суддя "Танців" згадав про Чапкіса, якого замінив у проєкті

Новий суддя шоу "Танці з зірками" Максим Чмерковський посів місце легендарного Григорія Чапкіса, чим пишається. Танцівник та учасник "Холостяка" висловився про проєкт та назвав його грандіозним навіть на міжнародному рівні.

13 червня помер знаменитий український танцівник Григорій Чапкіс. Його суддівське крісло на проєкті "Танці з зірками" замінив Максим Чмерковський – актор, хореограф та чемпіон з латиноамериканських танців.

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Максим Чмерковський висловився про "Танці з зірками"

Танцівник поділився, що відчуває гордість за те, що бере участь в українській версії танцювального шоу як суддя. Він подякував всім організатором за таку можливість. Максим Чмерковський додав, що по-особливому пишається тим, що сидить у кріслі покійного Григорія Чапкіса.

Григорій Чапкіс – приклад, на який варто рівнятися. Він залишив слід в цьому шоу, а це шоу надавало йому сил. У них був особливий зв'язок,

– підкреслив новий суддя.

Хореограф додав до публікації кілька фото, які зробив за лаштунками проєкту.



Максим Чмерковський / Фото з інстаграму танцівника



Максим Чмерковський / Фото з інстаграму танцівника



Максим Чмерковський / Фото з інстаграму танцівника

Максим Чмерковський раніше розповідав, що 8 років намагався повернутися на Батьківщину, а тому вдячний за запрошення на шоу. Він додав, що судитиме зірок на проєкті справедливо, адже багатьох не знає та не має фаворитів.

Перший випуск шоу "Танців з зірками"

Перший прямий ефір спричинив чимало обговорень та суперечок в інтернеті. Зокрема, Ілона Гвоздьова, яка відмовилась брати участь у 5 сезоні, розкритикувала шоу. Найбільше її обурило те, що у випуску не пригадали про Григорія Чапкіса, якому мав бути присвячений сезон.

У самому ефірі не обійшлося без курйозів та одкровень. Епатажний MELOVIN вручив Катерині Кухар "живе" серце, чим спантеличив шанувальників. Тоді як Євгенія Власова заявила, що хоче повернути собі славу й бути відомою не завдяки важкій хворобі.

Текст публікації Максима Чмерковського

Я відчуваю гордість.

Цієї осені я повернувся на Батьківщину, щоб бути причетним до грандіозного шоу "Танці з зірками"! Величезна подяка всім організаторам. Те, що ви робите – це просто "вау" навіть на міжнародному рівні!

Відчуваю особливу гордість, що сьогодні сиджу в кріслі легендарної зірки. Григорій Чапкіс – приклад, на який варто рівнятися. Він залишив слід в цьому шоу, а це шоу надавало йому сил. У них був особливий зв'язок. Світла пам'ять Вам.

Я гордий бути тут!

Я гордий працювати з такими людьми!

Я гордий бути членом журі в цьому шоу!