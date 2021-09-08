13 июня умер знаменитый украинский танцовщик Григорий Чапкис. Его судейское кресло на проекте "Танцы со звездами" заменил Максим Чмерковский – актер, хореограф и чемпион по латиноамериканским танцам.

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Максим Чмерковский высказался о "Танцах со звездами"

Танцовщик поделился, что чувствует гордость за то, что участвует в украинской версии танцевального шоу как судья. Он поблагодарил всех организаторов за такую возможность. Максим Чмерковский добавил, что по-особому гордится тем, что сидит в кресле покойного Григория Чапкиса.

Григорий Чапкис – пример, на который стоит равняться. Он оставил след в этом шоу, а это шоу придавало ему сил. У них была особая связь,

– подчеркнул новый судья.

Хореограф добавил к публикации несколько фото, которые сделал за кулисами проекта.



Максим Чмерковский / Фото из инстаграма танцовщика



Максим Чмерковский / Фото из инстаграма танцовщика



Максим Чмерковский / Фото из инстаграма танцовщика

Максим Чмерковский ранее рассказывал, что 8 лет пытался вернуться на Родину, а потому благодарен за приглашение на шоу. Он добавил, что будет судить звезд на проекте справедливо, ведь многих не знает и не имеет фаворитов.

Первый выпуск шоу "Танцев со звездами"

Первый прямой эфир вызвал немало обсуждений и споров в интернете. В частности, Илона Гвоздева, которая отказалась участвовать в 5 сезоне, раскритиковала шоу. Больше всего ее возмутило то, что в выпуске не вспомнили про Григория Чапкиса, которому должен был быть посвящен сезон.

В самом эфире не обошлось без курьезов и откровений. Эпатажный MELOVIN вручил Екатерине Кухар "живое" сердце, чем озадачил поклонников. Тогда как Евгения Власова заявила, что хочет вернуть себе славу и быть известной не благодаря тяжелой болезни.

Текст публикации Максима Чмерковского

Я испытываю гордость.

Этой осенью я вернулся на Родину, чтобы быть причастным к грандиозному шоу "Танцы со звездами"! Огромная благодарность всем организаторам. То, что вы делаете – это просто "вау" даже на международном уровне!

Испытываю особую гордость, что сегодня сижу в кресле легендарной звезды. Григорий Чапкис – пример, на который стоит равняться. Он оставил след в этом шоу, а это шоу придавало ему сил. У них была особая связь. Светлая память Вам.

Я горд быть здесь!

Я горд работать с такими людьми!

Я горд быть членом жюри в этом шоу!