Яскраве відкриття проєкту "Танці з зірками" для багатьох українських знаменитостей стало викликом. Для української співачки Євгенії Власової вихід на паркет став своєрідним поверненням у шоу-бізнес після 10-річної паузи.

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Відверте зізнання Євгенії Власової

Співачка розповіла, що їй насправді було важко подолати хворобу та відновитися після неї. Танцювати перед глядачами після таких труднощів – неймовірна перемога для зірки.

Після страшної операції, де з 10 виживає 1… Я пам'ятаю, як я у махровому халаті не могла і кроку зробити. Було складно підіймати покривало, не те, що зараз танцювати. Це очманіло, що я можу танцювати,

– поділилась Євгенія Власова.

"Я дуже стомилася від того, що мене асоціюють із болячками. Просто за спиною я чую: "А, це та, яка ледь не вмерла", "Та, яка розлучилася", "Та, у якої був рак". Це витримати нереально", – зізналась виконавиця.

Євгенія Власова додала, що її хвороба погано вплинула й на доньку. Їй хотілося б, щоб дівчину не запитували про стан здоров'я зіркової матусі, а говорили про її успіхи та досягнення.

У 2009 році знаменитість Євгенія Власова взяла паузу в шоу-бізі через страшний діагноз і важку операцію. ЗМІ підозрювали, що вона була пов'язана з онкологією, але співачка наголошувала, що ніколи не хворіла на рак. У квітні цього року вона вперше за 10 років вийшла на сцену. Власова виступила на "Голосі країни" з підопічною Олега Винника.

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Виступ Власової на "Танцях з зірками"