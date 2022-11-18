Нещодавно дружина Віктора Павліка разом з маленьким сином відправилась у відпустку в Єгипет. По поверненню додому однорічний Михайлик сильно захворів.

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Катерина Реп'яхова розповіла, чому захворів син

Спершу зіркова матуся підозрювала, що це був ротавірус, але днями вона отримала результати аналізів. Стало зрозуміло, що в нього кишкова інфекція.

Вчора я отримала результати аналізів, які ми здали після повернення додому. Аналізи показали, що у Міші не було вірусу. В нього була кишкова інфекція. Про що це каже? Ніхто його не заразив. Тому і я з мамою не мала шлунково-кишкових проблем, тому що це не вірус. Це брудні руки… літак, аеропорт,

– поділилась Катерина.



Катерина Реп'яхова з сином / Фото з інстаграму блогерки

"Я дуже себе картаю за те, що недостатньо слідкувала за цим… Не помила руки зайвий раз, не продезінфікувала зайвий раз…. Можливо, станемо для когось прикладом. Всім здоров'я", – додала вона.

Нагадаємо, через погане самопочуття Михасика блогерка не встигла доїхати додому, тож зупинилась в Одесі. Там малюк майже нічого не їв 3 доби, лихоманив і навіть не вставав на ноги.

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