Раніше Сергій Притула публічно вітав усіх дітей зі святами. Однак після 24 лютого вони зникли з його соцмереж, а натомість з'явилися мегазбори на ЗСУ. Тож сина Дмитра вперше за довгий час показала колишня дружина волонтера Юлія.
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Як змінився син Притули від першого шлюбу
Ексдружина Притули опублікувала у фейсбуці фото з літньої сімейної фотосесії в лавандовому полі. У кадрі Дмитро з'явився в блакитній сорочці, білих шортах і кросівках. Він позував з новою зачіскою та молодшою сестрою, яку Юлія народила у другому шлюбі.
З Днем ангела, Дмитрику! Хай береже тебе від негараздів твій захисник, хай стелить м'яко від падінь,
– привітала Юлія.
У коментарях зауважили, що Дмитро помітно підріс і став схожий на маму:
- "Ого як змінився";
- "З днем ангела! Мамина копія";
- "Юлю, який він вже дорослий".
Син Сергія Притули Дмитро / Фото з фейсбуку Юлії Притули
Син Сергія Притули Дмитро з сестрою / Фото з фейсбуку Юлії Притули
- У Сергія Притули один син і двоє доньок – 5-річна Соломія та Стефанія, якій немає й півтора року. Ще у травні він розповідав, що дружина Катерина забрала дівчат і виїхала на захід України.
- Схоже, до Києва сім'я Притули ще не повернулася, адже у жовтні він казав, що плаче від самотності: "Часом плакав, коли прокидаєшся вдома, у мене велике житло, а воно пусте, ти сам. І так трошки прикро".