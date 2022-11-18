Відома українська акторка та ведуча Лілія Ребрик висвітлювала події війни ще з початку вторгнення. Вона брала інтерв'ю в Анни Яхно – мами 4-річного Сашка, який загинув під час евакуації з Вишгорода.

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Лілія Ребрик про розмову

Якими словами можна підтримати людину, яка втратила рідних? Це надзвичайно важко. У мене було інтерв'ю з мамою Сашка, який загинув під час евакуації з Вишгорода. Це була найскладніша розмова у моєму житті. Але ми досі спілкуємося з нею і листуємося,

– поділилась Лілія Ребрик.

Акторка додала, що готувалась до інтерв'ю всю ніч, бо не знала, чи можливо підібрати правильні слова. Зараз Лілія захоплюється силою духу Анни, адже вона допомагає іншим людям у важкий період.

"Якщо говорити про мене, як про ведучу, чим закінчити інтерв'ю з людиною, яка втратила найдорожче — дитину? Які слова знайти? Це неможливо. Вона є прикладом того, як весь свій біль направити на допомогу дітям. Я проплакала, я надихнулася її силою, просто подякувала й обняла її. Вона зараз стала підтримкою та почуттям опори для тих, хто пережив таку втрату. Це своєрідна місія", – зазначила Ребрик.

Зазначимо, 1 вересня Анна Яхно опублікувала лист до загиблого сина. Вона закликала світ зупинити кровопролитну війну та нагадала про інших загиблих дітей, які вже не зможуть піти до школи.

Як загинув Сашко

Російська армія зайшла в Київщину в березні – на той час хлопчик був з бабусею. Їхнє село окупували, тому мешканці вирішили евакуювати дітей та жінок човнами.

Під час евакуації росіяни відкрили вогонь та обстріляли човен, в якому був Сашко – він перекинувся. Бабусю одразу побачили мертвою, а хлопчика не знаходили, тож існувала надія, що він живий.

Сашка шукала вся країна – від чиновників до знаменитостей. Але 6 квітня малюка знайшли мертвим.