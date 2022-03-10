Лідер "Океану Ельзи" вступив до лав територіальної оборони Львівщини. У вільний час він морально підтримує наших захисників у різних куточках країни. Вакарчук приїхав й в Одесу, яка готується до захисту від російських окупантів.

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Святослав Вакарчук заспівав в Одесі

Одесити намагаються зробити все для того, щоб захистити культурні пам'ятки від окупантів, які знищують все на своєму шляху. Так, мішками з піском забарикадували пам'ятник Дюкові Рішельє.

Святослав Вакарчук, приїхавши в Одесу, зняв відео для прихильників. Він, сидячи на сходах у бронежилеті, під власний акомпанемент гітари заспівав мотиваційну пісню "Човен". Артист наголосив, що вся Україна обов'язково переможе, адже бореться за правду.

Святослав Вакарчук заспівав "Човен": дивіться відео онлайн

Перед приїздом в Одесу Вакарчук побував у миколаївському військовому госпіталі. Музикант підтримав поранених. Святослав не міг стримувати емоцій, адже біль від того, що зараз відбувається в країні, переповнювала його.

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