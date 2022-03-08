Як повідомляють у "Вікіпедії", пісня, що перекладається як "Бувай, красуне", набула розголосу серед учасників італійського Руху Опору за часів Другої світової війни. Проте Національна асоціація партизанів Італії офіційно визнала, що Bella Ciao стала гімном лише у 60-х роках.

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Попри це, про пісню знов згадали після виходу знаменитого серіалу Netflix "Паперовий будинок". Хіт став головним саундтреком відважних грабіжників іспанських банків.

Христина Соловій теж вирішила створили україномовну версію італійської пісні, згадавши основні події останні 13 днів війни Росії з Україною. Пісня тепер має назву "Українська лють".

"Моя версія італійської народної пісні. Присвячую нашим героям, ЗСУ і всім, хто зараз бореться за рідну землю", – написала зірка.

Христина Соловій заспівала українську версію Bella Ciao: відео онлайн

Текст пісні Соловій "Українська лють":

Одного разу, ще на світанку,

Земля здригнулась і враз закипіла наша кров.

Ракети з неба, колони танків

І заревів старий Дніпро.

Ракети з неба, колони танків

І заревів старий Дніпро.

Ніхто не думав, ніхто не бачив

Яка бува насправді українська лють.

Катів проклятих безжально мочим

Тих, що на нашу землю пруть.

Катів проклятих безжально мочим

Тих, що на нашу землю пруть.

В теробороні – найкращі хлопці

Самі герої воюють у наших ЗСУ.

І "джевеліни", і "байрактари"

За Україну б'ють русню.

І "джевеліни", і "байрактари"

За Україну б'ють русню.

А наші люди, а українці

Проти русні об'єднали вже цілий світ.

І скоро зовсім – русні не буде,

І буде мир на всій Землі.

І скоро зовсім – русні не буде,

І буде мир на всій Землі.

Які пісні ще підтримують дух військових та всіх українців

Андрій Хливнюк з гурту "Бумбокс" заспівав в центрі Києва знамениту народну пісню "Ой у лузі червона калина", а музикант з Південної Африки згодом її "зареміксив".

Фагот з гурту ТНМК заспівав іншу, не менш відому пісню – гімн ЗСУ "Зродились ми великої години".

А от військовий "з інтернет" Юрій Городецький вже підкорив мережу піснею "Як тебе не любити, Києве мій".

Зокрема гурт BEZ ОБМЕЖЕНЬ випустив оновлений кліп пісні "Вільні люди", яка раніше оспівувала протести в Білорусі.

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