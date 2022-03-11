Украина продолжает страдать от российских оккупантов. Города просто уничтожают, убивают гражданское население. Артисты помогают переселенцам, волонтерят, а также встают на защиту Родины.
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Павел Табаков выпустил песню о войне
Украинский музыкант Павел Табаков уже написал песню об этой страшной войне, которая каждый день уносит жизни ни в чем не повинных людей.
У каждого украинца свое оружие. Важно не стоять в стороне, в каждом деле находить, чем можно помочь в борьбе с оккупантами. Артисты также приобщаются к войне. Они вступают в ряды терробороны, волонтерят, создают новые песни.
"Забирайся, війна!" – песня, рожденная из больших болей и большой борьбы, которые переживает украинский народ, и одновременно с большой веры в победу Украины,
– прокомментировал автор.
Павел Табаков – "Забирайся, війна!": смотрите видео онлайн
Украинцы во время войны поют
- Лидер "Бумбокса", который вступил в терроборону, спел для украинцев посреди Киева.
- "Усе життя ми будували свої доми": ТНМК выпустил пронзительный трек о путинской оккупации.
- "Як тебе не любити, Києве мій": военный "до мурашек" перепел "гимн" столицы.
- И джевелины, и байрактары за Украину бьют р*сню: Кристина Соловий создала украинскую версию Bella Ciao.
- MELOVIN в результате войны выехал во Львов, где записал видео на новую песню "Не зволікай".
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