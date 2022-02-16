Известный украинский продюсер не прошел стороне Нацотбора-2022. В эксклюзивном интервью 24 каналу он прокомментировал скандалы Евровидения.

Читайте разговор полностью Эксклюзивное интервью с Кондратюком: о Нацотборе, Alina Pash и новом представителе от Украины

О Суспільне и его ошибке

В этом году организатором Нацотбора был Суспільний вещатель. По мнению Игоря Кондратюка, победа Alina Pash была справедливой, однако касательно правила Суспільний ошибся.

Насколько я понимаю, Alina Pash не могла выступать на отборе. Если они принципиальны, то должны не пустить ее на Евровидение, а выбрать кого-то другого. Потому что семеро других финалистов не должны страдать из-за этого,

– подчеркнул продюсер.

"Как по мне, Alina Pash этой историей с Крымом абсолютно все перечеркнула. Хотя, это не ее вина, а вина Суспільного. Сергей Притула в 2020 году говорил, что после ситуации с MARUV, которая выиграла Нацотбор-2019, Суспільний сделал выводы и решил следить за этим. Так они проследили", – добавил он.

Важно! Alina Pash не будет представлять Украину на Евровидении-2022. Она сняла кандидатуру, к тому же Оргкомитет Нацотбора официально ее дисквалифицировал из-за фальсификации документов.

Кондратюк о "лаже" в финале Национального отбора

Игорь Кондратюк обратил внимание и на технические неисправности и плохую организацию финала отбора в 2022 году.

По моему мнению, нынешний отбор испортили. Хотя, глядя на картинку, более или менее было красиво. Учитывая то, что это Суспільне, они сделали колоссальный шаг по сравнению с тем, что делали до того как СТБ начал производить Нацотбор,

– считает шоумен.

"Должен был быть творческий конкурс, а вышел конкурс среди тех, кто наиболее законопослушный. Это проблема Суспільного. Мне жаль, потому что за мои и ваши деньги сделали лажу. Ее сделали не потому, что они предатели, а потому, что у них недостаточно квалификации", – подчеркнул Кондратюк.



Финалисты во время объявления результатов / Фото Юрий Солод жука, фан-страница Евровидение

Технические проблемы на Нацотборе