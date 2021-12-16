Представляти Україну на конкурсі в Пуерто-Рико мала Олександра Яремчук. Дівчина повідомила, що їй дуже шкода, що так сталося, оскільки на підготовку витратила багато сил і часу.

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Олександра Яремчук про скасування конкурсу

Вінничанка Олександра Яремчук спершу мала проблеми з візою, однак її таки вдалося відкрити. Та на конкурсі в заплановану дату вона не зможе представити Україну, оскільки за 6 годин до початку організатори скасували його.

Про це дівчина повідомила у відеокоментарі для ТСН. Яремчук неабияк засмучена, оскільки учасниць разом із делегаціями відправляють додому. Зазначимо, в Пуерто-Рико представниці різних країн протягом місяця готувалися до "Міс Світу".

Наразі нова дата проведення конкурсу невідома. Організатори чекають стабілізації ситуації з коронавірусом і проведуть "Міс Світу" протягом 90 днів.

Фінал проведемо в Пуерто-Рико Coliseum Jose Miguel Agrelot протягом наступних 90 днів,

– йдеться в заяві.



Конкурс "Міс Світу 2021" скасували / Фото з інстаграму "Міс Світу"

Цікаво Олександра Яремчук показала дві сукні, в яких виступить на "Міс Світу 2021" в Пуерто-Рико

Нагадаємо, конкурс "Міс Світу 2021" мав відбутися 17 грудня о 1:00 за київським часом. Цього року його мали провести у Пуерто-Рико.

Текст публікації "Міс Світу":

"Міс Світу 2021" тимчасово переносить фінал в Пуерто-Рико через інтереси до здоров'я та безпеки конкурсанток, персоналу, екіпажу та широкої громадськості.

Фінал проведемо в Пуерто-Рико Coliseum Jose Miguel Agrelot протягом наступних 90 днів.

Після зустрічі з вірусологами та медичними експертами, найнятими для нагляду за заходом "Міс Світу 2021", та обговорення з Департаментом охорони здоров'я Пуерто-Ріко організатори заходу ухвалили рішення перенести фінал трансляції. У Пуерто-Рико Coliseum Jose Miguel Agrelot він відбудеться протягом наступних 90 днів.

Станом на вчора вжито додаткових заходів безпеки в інтересах конкурсантів, постановчої групи та глядачів, розуміючи, що подія підвищує ризики на сцені та в гримерці. Однак після того, як сьогодні вранці після консультацій з медичними працівниками та експертами підтвердились нові позитивні випадки COVID-19, було прийнято рішення про перенесення.

Наступним кроком, за словами медичних експертів, є негайний карантин, спостереження та подальше тестування відповідно до найкращих практик у таких ситуаціях.

"Ми з нетерпінням чекаємо повернення наших учасниць (яких ми звикли знати й любимо), щоб змагатися за корону "Міс Світу", – сказала Джулія Морлі, генеральний директор Miss World Ltd.