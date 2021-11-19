Менше як місяць тому 22-річна Олександра Яремчук перемогла на національному конкурсі краси "Міс Україна 2021". За цей час вона встигла пережити шалений стрес через візу до США, підготувати два танці з Дмитром Жуком, зняти ефектний проморолик на Київському морі та створити дві розкішні сукні з іменитими дизайнерами. Як виглядають вбрання для "Міс Світу 2021", дивіться нижче.

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Національний костюм Олександри Яремчук для "Міс Світу 2021"

Сукню для виходу в національному вбранні для Олександри створила зіркова дизайнерка Леся Патока. Це біле плаття зі шлейфом та унікальним мереживним візерунком кольору рубіну. Окрасою костюму є об'ємні плечі та приталений жіночний силует.

Для "Міс України 2021" розробили квітковий вінок з порцеляновими "променями" ручної роботи. Цей ексклюзивний аксесуар нагадує сяйво німбу.

"Міс Україна" 2021 Олександра Яремчук у національному вбранні / Фото з пресслужби конкурсу краси

"Міс Україна" 2021 Олександра Яремчук у національному вбранні / Фото з пресслужби конкурсу краси

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Фінальна сукня Олександри Яремчук для "Міс Світу 2021"

Для фінального виходу в Пуерто-Рико Олександрі Яремчук пошили жакардову сукню насиченого фіолетового кольору з повітряним шлейфом і розрізом на стегні. Її авторкою стала модельєрка Катерина Лукашик. Вона зумисне поєднала фіолет і фуксію, адже журі найперше звертає увагу на яскраві кольори.

У сукні поєднано різні фактури: жакард, сітка, глітер, паєтки. Ми все це гармонійно спробували поєднати, щоб виглядало вишукано та нетривіально,

– поділилась дизайнерка.

На фінальну сукню для конкурсу "Міс Світу 2021" майстри витратили 50 метрів тканини, чотири тисячі стразів, камінчиків і понад 150 годин! Усе для того, аби Олександра сяяла на сцені в Пуерто-Рико.

"Міс Україна" 2021 Олександра Яремчук у фінальній сукні / Фото з пресслужби конкурсу краси