Менше ніж за місяць, 17 грудня 2021 року, на американському острові Пуерто-Рико відбудеться конкурс "Міс Світу 2021". Там 22-річна Олександра Яремчук з міста Калинівка, що на Вінниччині, представить Україну. Вона вже розпочала перші підготування.
До слова "Міс Україна 2021" Олександра Яремчук полетіла в Пуерто-Рико: фото красуні з аеропорту
Проблеми у дорозі
Втім, аби потрапити на райський острів, їй довелось зробити кілька пересадок:
- Київ – Стамбул;
- Стамбул – Нью-Йорк.
Але на пів дорозі у США одному з чоловіків на борту стало погано, тому літак розвернувся і приземлився в Ірландії. Через 2 – 3 години вони знову піднялись у повітря та вилетіли у Нью-Йорк. Через запізнення їм довелось змінити квитки на Пуерто-Рико, тому ночувала дівчина в готелю аеропорту. А вже зранку під час реєстрації рейсу Нью-Йорк – Сан-Хуан виникли проблеми з квитками та багажем, через що модель забігла у літак за 5 хвилин до закриття рейсу.
Висновок: 34 години в дорозі. Питання: хто так сильно побажав мені успіху?
– пожартувала Олександра.
Олександра Яремчук в аеропорту Нью-Йорка / Скриншот зі сторіз дівчини
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Але вже наступного дня Олександра познайомилась із кількома учасницями конкурсу та зробили фотографії. Також вона показала мережі неймовірні краєвиди на острові Пуерто-Рико.
Олександра Яремчук (у білому костюмі ліворуч) з конкурсантками / Фото з інстаграм-сторіз
Олександра Яремчук (у білому костюмі ліворуч) з конкурсантками / Фото з інстаграм-сторіз
Пейзажі Пуерто-Рико, де проходитиме конкурс "Міс Світу 2021" / Фото з інстаграм-сторіз
- Зазначимо, що Олександра Яремчук могла й не потрапити на конкурс "Міс Світу 2021", адже їй не хотіли видавати американську візу.
- Але за сприяння МЗС та організаторів конкурсу консул США в Україні все ж погодився дати дівчині візу на 10 років.