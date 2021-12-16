Представлять Украину на конкурсе в Пуэрто-Рико должна была Александра Яремчук. Девушка сообщила, что ей очень жаль, что так произошло, поскольку на подготовку потратила много сил и времени.
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Александра Яремчук об отмене конкурса
У виннитчанки Александры Яремчук сначала были проблемы с визой, однако ее удалось открыть. Но на конкурсе на планируемую дату она не сможет представить Украину, поскольку за 6 часов до начала организаторы отменили его.
Об этом девушка сообщила в видеокомментарии для ТСН. Яремчук очень расстроена, поскольку участниц вместе с делегациями отправляют домой. Отметим, в Пуэрто-Рико представительницы разных стран в течение месяца готовились к "Мисс Мира".
В настоящее время новая дата проведения конкурса неизвестна. Организаторы ожидают стабилизации ситуации с коронавирусом и проведут "Мисс Мира" в течение 90 дней.
Финал проведем в Пуэрто-Рико Coliseum Jose Miguel Agrelot в течение следующих 90 дней,
– говорится в заявлении.
Конкурс "Мисс Мира 2021" отменили / Фото из инстаграма "Мисс Мира"
Интересно Александра Яремчук показала два платья, в которых выступит на "Мисс Мира 2021" в Пуэрто-Рико
Напомним, конкурс "Мисс Мира 2021" должен был состояться 17 декабря в 1:00 по киевскому времени. В этом году его должны были провести в Пуэрто-Рико.
Текст публикации "Мисс Мира":
"Мисс Мира 2021" временно переносит финал в Пуэрто-Рико ради интереса к здоровью и безопасности конкурсанток, персонала, экипажа и широкой общественности.
Финал проведем в Пуэрто-Рико Coliseum Jose Miguel Agrelot в течение 90 дней.
После встречи с вирусологами и медицинскими экспертами, нанятыми для наблюдения за мероприятием "Мисс Мира 2021", и обсуждения с Департаментом здравоохранения Пуэрто-Рико организаторы мероприятия приняли решение перенести финал трансляции. В Пуэрто-Рико Coliseum Jose Miguel Agrelot он состоится в течение 90 дней.
По состоянию на вчера приняты дополнительные меры безопасности в интересах конкурсантов, постановочной группы и зрителей, понимая, что событие повышает риски на сцене и в гримерке. Однако после того, как утром после консультаций с медицинскими работниками и экспертами подтвердились новые положительные случаи COVID-19, было принято решение о переносе.
Следующим шагом, по словам медицинских экспертов, является незамедлительный карантин, наблюдение и дальнейшее тестирование в соответствии с наилучшими практиками в таких ситуациях.
"Мы с нетерпением ждем возвращения наших участниц (которых мы знаем и любим), чтобы соревноваться за корону "Мисс Мира", – сказала Джулия Морли, генеральный директор Miss World Ltd."