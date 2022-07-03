Після антиукраїнських заяв: від скандального Юрія Бардаша пішла дружина

Спочатку від Юрія Бардаша пішов артист Wellboy, якого він продюсував, а тепер і дружина Єлизавета. Дівчина лаконічно оголосила про розлучення з музикантом і підтримала Україну.

Майже чотири місяці війни Юрій Бардаш не висловлювався про вторгнення Росії в Україну. Як з'ясувалося, мовчав він лише тому, що підтримує проросійські наративи й чекає, коли Україна капітулює. Після того, як правда спливла, від нього пішла дружина Єлизавета, з якою він одружився у серпні 2020 року. Ба більше, вона "вколола" його фразою "Україна понад усе", яку він вважає фашистською.

Тут усе про позицію Бардаша "Ми – один русскій народ": Бардаш шокував низкою проросійських заяв про армію, ЛГБТ та культуру

Юрій Бардаш розлучається з дружиною

Юра прощай, Юра прости. Україна понад усе,

– лаконічно написала Єлизавета Бардаш.

Свою заяву вона доповнила чорно-білим фото з РАЦСу, коли вони офіційно стали чоловіком і дружиною.

Юрій Бардаш з дружиною Єлизаветою / Фото з інстаграму моделі

Коментарі до допису Єлизавета обмежила, тож ані 25-тисячна аудиторія, ані сам Юрій Бардаш не зможе прокоментувати це її рішення. Однак серед тих, хто підтримав дівчину лайком:

Wellboy;

Санта Дімопулос;

Дар'я Астаф'єва;

директор Kalush Orchestra Микола Кучерявий.

що від чоловіка Ліза публічно відхрестилася ще після того, як він порівняв Україну з нацистською Німеччиною. Вона написала: "Я точно не причетна до того, що постить мій чоловік. Всі ми колись помиляємось у людях".

До теми Приходько назвала "г*мном" Бардаша, який порівняв Україну з нацистською Німеччиною

До слова, невідомо, де зараз Єлизавета Бардаш. За кілька днів до вторгнення Росії в Україну вони полетіли на відпочинок на Шрі-Ланку, а звідти, за словами Wellboy, перебралися до Грузії. Очевидно, певний час подружжя ще жило разом, адже Юрій був поряд з донькою Сарою, яку йому народила Ліза.