Якщо Wellboy (Антона Вельбоя) війна застала в Києві й він був змушений жити в бомбосховищі, то Юрій Бардаш виїхав з України ще до війни. Уже майже чотири місяці він сидить у Грузії з донькою.

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Wellboy про продюсера Юрія Бардаша

Юра за кордоном. Він у Грузії, він виїхав ще до війни. Зідзвонювалися з ним нещодавно, і я говорив йому, щоб він приїжджав, а він сказав, що не може. У нього донька. І він не може уявити собі, "як його бубочка плаче". Я його розумію. Тому так,

– розповів Wellboy.

Додамо, в Юрія Бардаша є донька Сара, якій усього півтора року. Продюсеру її народила друга дружина Єлизавета. У нього також є син Георгій від першого шлюбу зі співачкою Луною.

Співак зауважив, що всі інші члени його команди в Україні й потроху повертаються до Києва: "Є люди й за кордоном, і в інших містах, в Одесі, хтось був на заході України, але вже всі потихеньку повертаються. Бо спочатку всі переживають за близьких, за сім'ю свою, а потім уже за роботу, це другочергова задача. Але всі повертаються, всі працюють. Слава Богу, ніхто ніде не розсипався".

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Звідки Wellboy бере гроші під час війни

Як і всі українські зірки, Wellboy майже не заробляє під час війни, адже всі його виступи благодійні. Він співає переважно для дітей, військових, медиків, а днями виїхав на заходи за кордон. Однак на цих концертах йому не платять. Тож зараз артиста рятують заощадження.

"Я зараз живу на гроші, які заробив на новорічних корпоративах. І плюс стрімінги, але вони не такі грандіозні. Вони є, але не величезні", – зізнався Wellboy.