Почти четыре месяца войны Юрий Бардаш не говорил о вторжении России в Украину. Как выяснилось, он молчал лишь потому, что поддерживает пророссийские нарративы и ждет, когда Украина капитулирует. После того, как правда всплыла, от него ушла жена Елизавета, на которой он женился в августе 2020 года. Более того, она "уколола" его фразой "Украина превыше всего", которую он считает фашистской.

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Юрий Бардаш расстается с женой

Юра прощай, Юра прости. Украина превыше всего,

– лаконично написала Елизавета Бардаш.

Свое заявление она дополнила черно-белым фото из ЗАГСа, когда они официально стали мужем и женой.

Юрий Бардаш с супругой Елизаветой / Фото из инстаграма модели

Комментарии к посту Елизавета ограничила, так что ни 25-тысячная аудитория, ни сам Юрий Бардаш не сможет прокомментировать это ее решение. Однако среди тех, кто поддержал девушку лайком:

Wellboy;

Санта Димопулос;

Дарья Астафьева;

директор Kalush Orchestra Николай Кучерявый.

Интересно, что от мужа Лиза публично открестилась после того, как он сравнил Украину с нацистской Германией. Она написала: "Я точно не причастна к тому, что постит мой муж. Все мы когда-то ошибаемся в людях".

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Кстати, неизвестно, где сейчас Елизавета Бардаш. За несколько дней до вторжения России в Украину они улетели на отдых на Шри-Ланку, а оттуда, по словам Wellboy, перебрались в Грузию. Очевидно, некоторое время супруги еще жили вместе, ведь Юрий был рядом с дочерью Сарой, которую ему родила Лиза.