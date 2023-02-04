Лідерка рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна у своєму інстаграмі повідомила, що 2023 рік розпочався не з хороших новин для її родини. Пішла з життя бабуся співачки.
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У родині Юлії Саніної сталось горе
Фронтвумен The Hardkiss розповіла, що втрата змусила її відчути, що не потрібно відкладати щось "на потім". Тому вирішила поїхати разом з мамою до Барселони.
Вивезла з мамусю до Барселони на кілька днів. Цей рік розпочався для нас із різкого і неочікуваного прощання з бабусею. В ту мить я ще раз гостро відчула, що більше не буду відкладати нічого "на потім". Я завжди мріяла показати батькам Барселону, отже роблю це вже, але поки дівчачим складом. Існує тільки "зараз",
– зізналась Юлія Саніна.
Юлія Саніна з мамою / Фото з інстаграму Юлії Саніної
Зіркові втрати: останнє
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